疫情即便趨緩，外帶風潮未減，台北王朝大酒店加入「販店」熱潮，即日起將位於一樓的Sunny Café化身「王朝好食集」美味市集Food Court，提供美食外帶及內用服務，集結館內Sunny Buffet、Sunny Café及「玉蘭軒」中餐廳推出多款匠心料理，爭取附近上班族青睞。

王朝表示，每日11：30-14：00與17：30-19：30兩個時段提供民眾一次購足主廚美饌的便利服務，深受食客們喜愛的手作麵包及咖啡飲品，可於全日營業時間11：30-19：30購買得到。

在嚴格遵守防疫規範下，Sunny Café以愜意氛圍及明確區域規劃展現沉浸式選物體驗，餐廳共劃分為幾大主題餐區，包括：玉蘭中式佳餚區首推白灼嫩牛肉、麻辣臭豆腐、秘汁綜合滷味及暖香四溢的麻油雞湯；異國料理特區必嚐辣味香草烤半雞、紅酒牛肉附手工巧巴達、烤瑞士蘑菇烘肉派、奶油味噌醬烤鮭魚；活力輕食區帶來多樣選擇的三明治及沙拉口味及冷肉拼盤任你挑選；另有手作麵包甜點及消暑的古早味泡泡冰等。

「王朝好食集」提供一站式的選項購足全家所需，省去回家繁雜的料理工序，也提供附近的上班族更多元豐富的用餐新選擇。另有主廚百元精緻盒餐於週一至週五午餐11：30-13：30及晚餐17：30-19：30現場販售，經濟實惠即可享用澎派美味，大量預訂餐盒達10個(含)以上，需於取餐前一日晚間17：00前完成預訂。

除了各式冷熱美食，來到現場還有不可錯過的必敗好物，號稱廚房必備的中西雙廚秘製醬料，無論燒烤火鍋或是增添風味都超搭，現場還有多款獨家設計的多功能保冷袋，各式尺寸兼具美觀及實用性，讓你輕鬆將美味通通「袋」著走。