中共10月以來派出軍機侵擾我防空識別區（ADIZ）已超過150架次，比起之前大幅增加，引發美國、澳洲和英國等民主國家關切，造成我國民眾人心惶惶。民眾黨立委張其祿與賴香伶今日呼籲，政府面對中共消耗戰，應該要有因應對策，必須提出更實際談判與協商機制，並向國人說明可能造成的經濟風險。

張其祿指出，我國防預算今年約占中央政府總預算支出23％，且包含全數舉債編列長達5年的特別預算，政府有將近四分之一的經費，都在處理中共進行的威脅與消耗戰，但執政當局對於國防的對策，除升高戰備、提高國防預算、譴責中共之外，必須提出更實際的談判與協商機制，降低雙方的風險。

張其祿表示，大陸鄰居再壞，台灣也要有應對方式，搬不走也必須想辦法相處，不能只是不斷透過加高國防預算及升高軍備來處理，更應該不要被拖入「過度消耗」的陷阱，要運用談判及外交等多元戰術並進，找出有效解方，「惟智者為能以小事大。」

大陸除軍事挑釁威脅，中共侵略政策鋪天蓋地，外交方面，我外交部努力已久，終於要在南美洲「蓋亞那」設立具有官方地位的台灣辦公室，最後因為大陸強力打壓，在24小時內翻盤；人才教育方面，大陸的「千人計畫」透過各種利誘的方式吸納台灣高階人才加入，據陸委會掌握資料，台灣至少有33位專家學者加入，未來台灣的重要技術有可能落入中國手中。

此外，大陸今年以來禁止台灣鳳梨、蓮霧、釋迦輸入，對台灣農業造成巨大的衝擊，農產品一夕之間受到影響。

賴香伶說，中美貿易戰越演越烈，大陸對各國貿易關係日漸緊張，因此這兩年積極從台灣進口零組件備貨，台商不論是高科技產業，或是傳統產業近年來持續在大陸進行研發與投資，我國對大陸的貿易依賴程度越來越高，從1997年出口大陸占我國出口比重僅23.7％，到蔡英文上任前的2015年達39％，蔡英文第一任期過去，依賴程度不減反增，去年反而攀升到43.8％，而且年年攀升，對台灣來說是一大警訊。