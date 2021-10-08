美時事新聞雜誌《外交家》6日報導，自2020年以來，中國大陸出動軍機架次增加50%以上。文中分析，頻繁的軍機穿越其實是北京精心設計的心理戰，試圖刺激台灣民眾的恐懼，激起在野黨對執政黨的攻擊。但從目前發展來看，台灣新聞相較之下較冷淡，民眾也較為無感，反而是國際媒體的報導容易誤導台灣民眾。

過去一周以來，中國大陸軍機入侵台灣防空識別區(ADIZ)的次數連連破紀錄；5天內高達154架次的戰機進入台灣ADIZ。儘管2021年10月才開始不到1周，卻維持著共機闖入次數最高的紀錄。

10月1日恰逢大陸國慶日，台灣國防部證實有38架次大陸軍機前往台灣ADIZ，打破同年6月創下的紀錄；這項紀錄隔天再度打破，2日有39架次共機派往台灣ADIZ。這項紀錄於4日再度打破，共56架次闖入台灣ADIZ。

※出動架次增加50%

報導指出，1日、2日與4日大陸軍機穿越分別選在白天與夜間，共兩波次進行。軍事專家認為，這是為了展現共軍有能力同時執行白晝與夜間作戰。伴隨著連續數日的空中入侵，北京還希望能驗證維持持續部署的能力。儘管1日與2日騷擾的架次約13至25次，但4日白天就有52架次軍機飛入台灣ADIZ。

綜觀過去1整年，大陸對台灣ADIZ的軍事入侵次數急遽增加，在部分情況下更是每天增加。整體來說，2021年已有超過600架次軍機穿越，2020年僅有380架次。大陸軍機擾台開始於2019年3月。

台灣國防部5日指出，自去年以來，大陸出動軍機架次增加50%以上。然而，光10月前幾天就有超過150架次，意味著2021年的600架次高達25%是在過去1周內完成的。

※以無人機取代戰機升空

就軍事展示來看，北京不斷擴大其「上演的劇碼」。例如，除了2020年3月開始的夜間飛行外，這也是自1990年以來大陸穿越海峽中線最頻繁的行動。

報導認為，軍機擾台除了趁機訓練共機飛行員外，也有探測台灣防空系統、尋找台灣空軍弱點與掌握台灣回應模式等目的。隨著台灣空軍不斷升空攔截大陸戰機，光2020年台灣空軍戰機緊急升空次數高達2972架次，花費金額至少8.86億美元。

因此，有鑑於戰機升空攔截過程容易發生事故與成本較高，部分人士呼籲使用無人機進行攔截，而非派出戰鬥機。

※刺激台灣民眾恐懼

作為心理戰的一種，軍機穿越意在刺激台灣民眾的恐懼感，進而對蔡政府施壓。頻繁的軍機擾台會強化台灣民眾的印象，認為台灣軍隊弱小從而削弱民眾對國軍抵抗大陸能力的信心，也減低民眾抵抗大陸的可能性。

文中指出，心理戰的另一項功能，就是台灣統一時，確保關鍵產業(如半導體)能夠完好無缺。這有賴盡可能減低對基礎設施的破壞，而當民眾因軍機擾台失去對國軍的信心、不願抵抗北京，就更能讓大陸完好的取得台灣關鍵產業。

※激起台灣在野黨攻勢

儘管蔡英文在《外交事務》上信心喊話，強調儘管北京威脅，但她不會退縮。美、日、英也在菲律賓海進行聯演，美國甚至譴責北京挑釁，澳洲敦促北京不要使用武力，日本也呼籲和平解決；但軍機穿越仍會在台灣國內政治產生發酵。

報導指出，國民黨抨擊蔡政府無法維持穩定的兩岸關係，而這又與她不願承認九二共識有關。甚至，蔡政府過度挑釁大陸。雖然蔡政府從過去公開支持獨立，轉向維持現狀的立場；但國民黨認為，民進黨做法是從根本上破壞兩岸關係的穩定，進而一步步走向獨立。

但《外交家》認為，雖然國民黨會因此撿到槍；但北京的威脅恐怕無法取得想要的效果。例如，2019年1月，習近平提到如果台灣抗拒統一，動用武力的選項就會存在，這反而讓民眾支持蔡英文，國民黨則被迫淡化自身立場。

※新聞的冷感

認為大陸的軍事威脅將占據台灣頭條新聞，也是完全不正確的。當然，破紀錄的穿越仍成為頭版新聞；但是往往與其他頭條新聞一起出現。來自國際媒體的新聞標題或許會誤導台灣民眾的回應，但台灣內部仍算平靜。這可能是因為北京還沒成功鋪陳出對台威脅正逐步升級，也可能是軍機穿越太過頻繁，導致民眾司空見慣，也可能是台灣媒體習慣誇大，讓民眾覺得大陸軍機穿越並沒想像中來得嚴重。

有鑑於台灣雙十國慶即將來臨，蔡英文將發表公開演說，加上澳洲前總理與法國參議員等將參訪台灣，大陸很可能在接下來的幾天持續軍事活動，從而導致更嚴重的軍事威脅。