運動可以增加心肺功能，強化肌耐力，維持良好新陳代謝，好處很多，卻沒想到運動還能抗癌！來自澳洲伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)的研究發現，運動可以誘發肌肉釋放一種可以減緩癌細胞生長的蛋白質。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，這項新研究招募了10名前列腺癌的患者，要求他們進行持續12星期的鍛煉計劃，同時進行常規的雄激素剝奪療法。鍛煉計劃包括有氧運動與肌肉重訓練，同時伴隨著蛋白質補充劑與飲食的熱量控制。該研究的主要重點在調查血液裡肌動激素(myokine)濃度的變化。

肌動激素是骨骼肌細胞在運動時釋放的蛋白質，它們的作用可以維持許多健康的身體功能，包括分解脂肪、防止動脈硬化、穩定血壓等等，新研究認為，肌動激素還具有抑制癌細胞的能力。

運動產生的肌動激素，對調整人體機能有很大的幫助。(圖/sciencedirect)

研究人員發現，在 12 周試驗結束時，受試者的肌動激素確實有顯著增加。接下來，研究人員採集受試者的血液樣本，將癌細胞放入血液中，觀察癌細胞的活動力。

實驗主持人羅伯特·牛頓博士(Robert Newton)表示：「我們將活的前列腺癌細胞放入運動前與運動後的血液中，明顯發現癌細胞茲生的速度受到顯著的抑制。這非常重要，表明長期運動能夠使身體裡的癌細胞不易茲生。」

這是一項運動可以預防癌症的發現，但是「抑制」與「殺滅」是不同的，肌動激素似乎不會直接殺死癌細胞，因此運動不能治愈已發生的癌症。

然而，它仍然對抗癌有作用，研究員表示，「肌動激素自己不會對抗癌細胞，但它們確實會向免疫細胞(此處說的是T細胞)發出信號，再由T細胞來攻擊殺死癌細胞。」

儘管這場研究是針對男性的前列腺癌，但研究人員認為，這種機制應該適用於所有癌症。牛頓博士說，這項研究可能解釋了，為什麼有些男性即使患有晚期癌症，但如果他們保持運動使身體活躍，癌症的惡化速度有所減緩，不會很快倒下。