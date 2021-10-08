光輝十月國慶連假，新北捷運公司繼10月初以藝術輕軌概念推出「輕軌創意月台」計劃第一波「漁人潮海車站」後，現在更推出淡海輕軌輕鬆遊，一趟旅程就有三種旅遊享受，除了「漁人潮海車站」，還有新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」，因應連續4個週末假期的精彩煙火秀，捷運公司也將加開40班次疏散人潮。

新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」以淡海輕軌綠山線幾米公共藝術元素延伸，在漁人碼頭設置主題遊樂場形成區域亮點，以「禮物盒」、「堆疊帽」為主元素，將繪本作品再度巧妙轉化為巨大高塔造型與兩道溜滑梯，共同打造出遊戲功能性的城市藝術景觀。

「漁人潮海車站」以立體卡片手繪風格，將淡海輕軌漁人碼頭車站打造成具有夏日海水浴場氛圍的「漁人潮海車站」，設計中呈現出海水浴場特有的元素，如：冰店、淋浴間、泳具出租店等等，充滿夏日氛圍的趣味，展期3個月，凡購買一日票即贈「漁人潮海車站」超嗨涼扇（每日限量100份），同步推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，也能享受夏日冰涼的口感，另外，還推出「漁人潮海車站」縮小版立體明信片，無論收藏或是寄送給遠方友人都是不錯的選擇。

漁人碼頭煙火秀在10月份共有4個週末施放場次，在10／9、10／10、10／16、10／17、10／23、10／24、10／30、10／31，每晚8點都會準時施放，本次特別採用日本花火節經典尺玉升空方式，規劃6吋高空煙火彈，有花兒朵朵開、笑臉、愛心、水母、專屬造型彈等圖案，10／9、10／31均是施放5分20秒，其餘日期則為3分鐘，絢麗點亮淡水無垠夜空。

新北捷運公司表示，此次漁人碼頭的活動預計將吸引大批遊客，建議民眾搭乘淡海輕軌，減少使用私人運具，避免塞車，才能玩的輕鬆盡興。

新北捷運公司將於10／9及10／10的14-18時將加開16班次，18-22 加開24班次，共加開40班次。以藍海線為例，往返「紅樹林站至漁人碼頭」列車將加發加班車，縮短班距至8至10分鐘一班，而晚間6點至10點；包含煙火散場時，為加速疏運大量人潮，班距將縮短至6至9分鐘一班車，並持續視人潮狀況滾動調整。

新北捷運公司提醒民眾出遊仍要注意防疫規範，搭乘請全程佩戴口罩、保持社交安全距離，旅客可使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用。