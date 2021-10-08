解放軍4天出動149架軍機擾台 引發美關切

解放軍從10月1日中共慶祝建政72周年起，連續4天破紀錄出動149架軍機擾台，引發全球高度關注。

中方官媒《環球時報》7日直指，這是為了要威懾台灣分離主義，還有外國，尤其是美國這支持民進黨政府的外國勢力。文中說，台灣當局已了解危險，但並未修正錯誤，甚至還加強和外國勢力的聯繫與軍事合作。

中國社科院美國研究所研究員呂祥說，台灣不再是只有美國對北京施壓所能打的牌，中方也能在台灣周圍進行大規模軍事行動，有效反制美國在亞太區的挑釁。他強調，要是美國不想看到當地的和平與穩定受衝擊，就千萬不要打台灣牌來施壓北京。如今華府已了解，解放軍有勢不可擋的實力來對抗美國，而它不當利用台灣，也令自身擔憂。

另一方面，中國社科院美國研究所副所長袁征說，任何外國勢力都不能威懾或阻止北京的統一進程。中方已決心，要打擊各式外來干預，並有能力這樣做，如果有必要，甚至可能動武。此外，他指出，對美國及其盟友來說，唯一要緊的，就是他們想付多大的代價，在這件事上測試北京的實力和決心。

分析家說，有反潛戰機參加演習，顯示解放軍不僅出動了空軍，還有海軍執行聯合任務。而報導說，單是1周內，解放軍起碼就出動了近150架軍機，參加台灣附近的演訓。到10月初為止，中方2021年共出動了超過600架軍機，遠超過2020年的約380架，還有2019年的10架左右。