去年台南市的歲入中，補助所占比例高達39.24％，不僅創下歷年新高，更是6都第一；同時，市府對中央補助的依存度也逐年攀升，5年來均穩坐6都第一。市議員蔡旺詮認為，市府應警惕逐漸失衡的收入結構，開拓多方財源管道。財稅局長陳柏誠則回應說，將透過公共建設、稅務清查、活化市有財產等手段，提高自籌財源。

蔡旺詮指出，去年受到疫情衝擊，市府的收入與支出結構也受到影響。其中，福利支出逐年提升，去年更是暴增；補助支出也高於其他縣市。此外，去年因疫情課稅收入減少，各縣市都有減稅措施，台南也不例外；對此，他肯定市府對市民及弱勢朋友的關心。

不過，稅收變少，社福、補助支出卻增加，是否影響台南的財政？蔡旺詮表示，去年台南總體歲入仍提升，甚至可以應付龐大的社福支出與補助市民，主要原因在於中央給台南的補助，讓台南可以負擔如此龐大的支出。

蔡旺詮強調，疫情期間歲入不降反升，雖顯示中央對台南的厚愛，但反過來說，台南對於補助的依賴也逐年上升；換言之，中央補助佔歲入的比重越來越重，恐讓市府越來越依賴，無法回到過去的「財政獨立」，去年台南的自籌財源比例創下新低，即是明顯例證。

市府財稅局長陳柏誠回應表示，除在開源節流的跨局處會議中，提醒其他局處必須積極提出計畫籌措財源，也將透過都市計畫等公共建設，以及稅務清查提高稅收、活化市有財產等手段，提高自籌財源。

蔡旺詮說，市府應該警惕這種逐漸失衡的收入結構，對市府財務是否造成影響？鑑於這些來自中央的收入，有很大一部份都是用於社福或補助市民，一旦中央補助銳減，恐將影響市民與弱勢民眾應有的權益，市府實應慎重看待。