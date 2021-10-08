大陸國務院新聞辦公室8日發表《中國的生物多樣性保護》白皮書。介紹中國幅員遼闊，陸海兼備，地貌和氣候複雜多樣，孕育了豐富而又獨特的生態系統、物種和遺傳多樣性，是世界上生物多樣性最豐富的國家之一。作為最早簽署和批准《生物多樣性公約》的締約方之一，中國一貫高度重視生物多樣性保護，不斷推進生物多樣性保護與時俱進、創新發展，取得顯著成效，走出了一條中國特色生物多樣性保護之路。

白皮書稱，中國堅持在發展中保護、在保護中發展，提出並實施國家公園體制建設和生態保護紅線畫定等重要舉措，不斷強化就地與遷地保護，加強生物安全管理，持續改善生態環境品質，協同推進生物多樣性保護與綠色發展，生物多樣性保護取得顯著成效。

白皮書指出，中國將生物多樣性保護上升為國家戰略，把生物多樣性保護納入各地區、各領域中長期規劃，完善政策法規體系，加強技術保障和人才隊伍建設，加大執法監督力度，引導公眾自覺參與生物多樣性保護，不斷提升生物多樣性治理能力。

白皮書指出，面對生物多樣性喪失的全球性挑戰，各國是同舟共濟的命運共同體。中國堅定踐行多邊主義，積極開展生物多樣性保護國際合作，廣泛協商、凝聚共識，為推進全球生物多樣性保護貢獻中國智慧，與國際社會共同構建人與自然生命共同體。

白皮書表示，中國將始終做萬物和諧美麗家園的維護者、建設者和貢獻者，與國際社會攜手並進、共同努力，開啟更加公正合理、各盡所能的全球生物多樣性治理新進程，實現人與自然和諧共生美好願景，推動構建人類命運共同體，共同建設更加美好的世界。