有線電視加入爭搶五倍券陣容，台數科集團響應政府振興經濟五倍券方案，推出歡樂大放送活動，即日起到12月底，凡申辨有線電視及60M寬頻半年份，只要5000元，另加碼贈送LINE TV半年份及無線AP設備，總價值達10000元。

五倍券今日正式上路，台數科集團為響應政府振興經濟，特地推出歡樂大放送優惠活動，無論是使用數位綁定還是紙本券，都可以獲得台數科集團旗下有線電視推出的歡樂大放送優惠。

台數科集團長期紮根中南部地區，與地方共同成長，在疫情期間深感各行各業生計大受影響，因此在政府推出五倍券振興經濟方案後，在第一時間即擬定「滿5000送5000 歡樂大放送」優惠活動，盼將「好康」分享予與在地鄉親。

此次優惠方案，包含有線電視、寬頻、OTT、無線AP等產品。即日起到12月底，凡申辨有線電視及60M寬頻半年份（原價每月近1300元，半年7800元），只要5000元。另加碼贈送LINE TV半年份（價值840元）及無線AP（價值1500元），總價值約10000元，讓您的五倍券發揮「鈔能力」，不論是看電視、追劇、上網，通通免煩惱。

台數科集團4K機上盒除了可以收看有線電視，同時還有LINE TV、HBO GO、國家圖書館等多元影音應用服務，是這波五倍券消費的最佳選擇，家中老少、生活育樂、一次滿足，體驗五倍以上的智慧生活與幸福。