此次國慶有3天連假，因全台疫情明顯降溫，加上紙本「振興券」開始發放使用，勢必激發出可觀的出遊人潮及車潮，宜蘭縣南北兩條對外主要交通要道「國道五號」及「蘇花路廊」又面臨交通大考驗，宜蘭縣政府警察局已規畫將投入2800人次的疏導交通人力，同時也推估交通尖峰時段，提醒民眾盡早規畫好時程，避開交通尖峰時段。

因應將再次爆發的國內旅遊潮，宜蘭縣政府警察局全面備戰，將在3天連假期間至少投入2800人次的警力及民力協助疏導交通，同時也依照以往經驗，推估國五及蘇花路廊的尖峰時段。

在國5方面，預估南下出現交通尖峰時段是8日16時至24時及9日5時至16時，北上尖峰時段則會出現在10日11時至24時及11日10至20時；由於此次國慶連假也是公路總局試辦開放大型重機行駛蘇花改的第一個連續假日，交通狀況更讓人關注，宜蘭警方預估蘇花路廊南下尖峰時段將出現在9日5時至13時，北上則是10日14時至20時以及11日10時至20時。

警方也特別提醒及呼籲各類車種駕駛人，務必遵守蘇花改的行車規定，依照速限標誌行駛、保持行車安全距離，禁止行駛路肩及超車，大型重機嚴禁同車道並行，縣警局將持續利用科技執法並規劃勤務加強巡邏，機動攔查取締違規，以維護行車安全及順暢。