今(110)年國慶日連續3天假期即將來臨，鑒於新冠肺炎疫情趨緩，旅遊及返鄉過節用路需求大增，預估於8日下午5時後，通往國道各交流道主要平面道路將出現龐大車潮，新莊警分局提醒用路人駕車出門前，務必做好車輛檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，妥善規劃行程並確認行車路線，別讓塞車破壞出遊好心情。

新莊警分局指出，國慶連假期間，新莊區中正路、中環路、思源路、新北大道等通往國道1號、五股交流道及臺64線及臺65線快速道路等主要幹道，勢必將湧現大量車潮。為因應連假車流量遽增，將會規畫適當警力，保持路口淨空加強交通疏導，務使車流維持順暢。針對轄區各大賣場，也會與業者溝通，提早做好管制分流措施，避免車流回堵，影響正常車流通行，此外，不管是捷運站或是公車站等重要旅運處所，也會加強違規停車排除，請民眾勿貪圖一時方便而影響行車秩序。

新莊警分局分局長林温柔表示：「今年國慶連假期間，除加強轄區交通疏導外，也呼籲市民出遊時應預先查詢國道路況，請善用高速公路1968App、撥打1968客服專線或收聽警察廣播電台，掌握即時路況並彈性調整行車路線，避開壅塞路段，減少旅運的時間和成本，讓行車有序且一路平安」。