「2021 TIE台灣創新技術博覽會」今年首度舉辦虛實共展，實體展將從 10 月 14 日起，於台北世貿一館開跑，也同步開放線上虛擬展至23日，讓更多民眾能共襄盛舉。本屆展覽由 10 大部會共同主辦，設立「創新領航」、「未來科技」與「永續發展」三大主題館，緊扣未來趨勢，展示「資安卓越」、「精準健康」、「國防戰略」、「資訊轉型」、「關鍵民生」和「永續綠能」六大領域，超過 800 項創新技術一次看個夠。

台灣創新技術博覽會為了讓參展者享受身歷其境完整體驗，特地以六大戰略政策領域來彙整15件亮點產品，製作成超擬真的 3D 作品，小至產業智慧安全帽，大到自駕巴士，都能在3D展區內以無死角方式觀賞產品全貌，宛如親臨現場。

3D 展區中每項產品都可說是臺灣軟硬體與資通訊技術的精心傑作，包含：WinBus自動駕駛巴士，集結臺灣20家廠商，100%在地打造，擁有目前最高水準 Level 4 自動駕駛能力；智能安全帽搭載10項專業性能以提高勞工工作安全，有效降低職場災害風險；果園雷射除蟲機器人以人工智慧雷射除蟲系統，大幅降低蟲害；微流道繞射晶片搭配雷射系統高速準確計數全血中循環腫瘤細胞/細菌技術，能快速判讀血液中CTC的數量，已應用在臨床檢測；三維細胞培養與藥物測試篩選的陣列平台，使用患者腫瘤細胞和免疫細胞，在晶片上建立個人化精準醫療；預防早產之非侵入性安胎子宮頸套環組，可預防子宮頸閉鎖不全導致的孕期流產或早產。

台灣自製衛星航電太空探索任務與地面操控系統，於 2021 年初以 SpaceX 火箭發射，順利在軌道上運作，將在未來科技館中登場亮相，其他如：羽量積體化車載慣性導航系統、全方位血液細胞影像與生化分析系統、Rogy 360度6鏡頭攝錄影直播機、自動梭織打樣機 (Evergreen II) 、野戰型外骨骼、變電所巡檢機器人、穿隧氧化層鈍化接觸(TOPCon)太陽電池及電動履帶式高空作業車等科研結晶，都可在 3D 展區中以720 度全方位方式一窺全貌。

為了讓參展體驗更有看頭，大會更選出數十項前瞻技術，以深入淺出的影片方式，讓訪客可以快速掌握亮點與特色。中華電信5G專網結合自主研發MEC技術並以國際廠商思科的5GC為基礎，和台灣各大廠O-RAN串接，提供完整的企業專網解決方案。

在防疫生醫部分，COVID-19 藥物「臺灣清冠一號」由臺灣研發複方中藥，能中和病毒，抑制病毒生長，可說是全世界生醫產業最想了解的藥品。永續及綠能方面，高效厭氧醱酵技術，將豬糞和尿液導入密閉式「厭氧醱酵槽」合併處理，以2000頭豬隻飼養規模的示範模場為例，每年可產生24萬度發電量，沼渣可製成有機堆肥，經濟效益龐大。

為了協助更多企業從全球和臺灣視角瞄準5G潮流下的智財布局，經濟部工業局、工研院攜手IAM以「智勝5G 領航未來」為題，舉辦全線上的2021IPBC Taiwan台灣創新科技論壇。上午場的論壇從國際觀點切入，邀請愛立信、美光科技、安謀、諾基亞的高階主管，暢談5G、6G的專利世界和5G授權。

下午場的論壇則集合了國內各大企業的5G智財專家，深入剖析5G的趨勢與智財布局；論壇首先由5G產業創新發展聯盟會長許介立、工業技術研究院總營運長余孝先擔任引言嘉賓，鴻海研究院新時代通訊研究所所長吳仁銘則基於在美國矽谷豐富的研發經驗，帶來「5G發展趨勢與智財布局策略」的專題演講。

高峰論壇的部份，則有宏碁電腦法務長吳麗娟、聯發科技集團辦公室副總經理林美惠、台積電副法務長陳碧莉，以及宏達電商務發展副總經理暨法務長盧佳德共同與會，暢談彼此對「5G經濟與創新科技」的想法。