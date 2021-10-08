潭秀國中活動中心屋頂積水不退，現有浪形鋼板年久失修，造成下雨漏水。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

潭子國中英才樓及文化樓屋頂排水不良，造成教室積水及樓板滲水嚴重。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

潭子國中英才樓及文化樓屋頂排水不良，造成教室積水及樓板滲水嚴重。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市潭子國中培英樓的屋頂防水層破損嚴重，危及師生安全，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取教育部國教署核定246萬元補助。另潭秀國中學生活動中心遇雨漏水，校方初估約需500萬元改善，楊瓊瓔8日邀集相關單位會勘，國教署承諾將籌措經費協助校方整修。

楊瓊瓔表示，潭子國中及潭秀國中校方反映學校建物老舊排水系統不良，電線外露、屋頂漏水造成油漆脫落的痕跡，更可以明顯看到牆壁有壁癌，嚴重影響學生安全，校方在經費不足下只能修修補補，一直得不到完整的修繕。

潭子國中校長蔡玉玲表示，培英樓、英才樓及文化樓是學生的主要上課校舍，至少都超過30年以上，近年破損、滲水問題嚴重。感謝立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助爭取教育部核定培英樓防水隔熱改善工程補助246萬元，後續英才樓及文化樓相關排水系統修繕工程將近500萬元，請立委及議員再協助學校爭取經費。

潭秀國中校長晏傳嫘說，活動中心屋頂有漏水問題，畢業典禮若遇下雨，必須要擺放水桶接水，滴滴答答水聲干擾學生學習或活動舉行，由於屋頂漏水改善工程約需500萬元，希望明年可以爭取到經費。

賴朝國建議學校與建築師討論屋頂防水隔熱需求，以熱熔式橡化瀝青防水毯鋪設，在使用屋頂PS板及輕質混凝土，另加上防水材料澆置或以防水塗料、發泡材及PVC加筋防水膜等工法，延長校舍防水層壽命、降低室內溫度。

教育局副局長葉俊傑表示，潭子國中英才樓及文化樓屋頂排水不良，造成教室積水及樓板滲水嚴重，需全面剃除翻新，施作防水隔熱改善及管線整理等工程；潭秀國中活動中心屋頂浪形鋼板年久失修造成下雨漏水，二所學校校舍防水隔熱改善所需經費約1000萬元，地方要負擔2成配合款，教育局一定全力支持。

國教署國中小組副組長蕭奕志表示，潭子2所國中教學設施如教室、活動中心等相關設施確實老舊，影響學生學習活動，教育部會列入案，用相關經費協助學校改善，透過地方跟中央的合作，提升學校品質。