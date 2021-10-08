今年逢辛亥革命110周年，按照「十年一大慶」的慣例，北京明將舉辦高規格大型紀念活動。過往每逢「大慶」，中共都會對台喊話，如80周年及90周年紀念大會上，時任國家主席楊尚昆及江澤民提到和平統一、一國兩制。今年在中國實現全面小康，又適逢疫情和國際局勢錯綜複雜，習近平在紀念大會上向台灣傳遞什麼聲音，值得關注。

早在去年11月，北京已著手籌備紀念辛亥革命110周年的活動，當時全國政協常委會通過決定，並成立籌備辦公室，由全國政協常務副主席張慶黎任主任、副主席李斌任常務副主任。

明報報導，回顧以往紀念活動，北京方面似總在當年的10月9日召開紀念大會，且規格很高，國家主席出席並發表講話。今年的紀念活動習近平亦將出席。

1991年，台灣修憲，將憲法的地域效力限縮在台灣，並承認中華人民共和國在大陸統治權的合法性，兩岸關係緊張。當年楊尚昆的講話特別強硬，稱近來「台獨」勢力氣焰囂張，「我要正告那些熱中於搞台獨的一小撮分裂主義分子，不要錯誤估計形勢，玩火自焚。搞分裂的人是從來沒有好下場的，破壞祖國統一的圖謀是絕不會得逞的。我們希望台灣當局明大義，識大局，順應潮流，做促進國家統一的歷史功臣，不做分裂祖國的千古罪人。不然的話，何以面對列祖列宗，何以面對中山先生！」

2001年，江澤民在紀念辛亥革命90周年的講話中強調，「我們將繼續堅持一國兩制的基本方針，全面落實現階段發展兩岸關係、推進祖國統一進程的八項主張，繼續推進在一個中國原則基礎上進行兩岸對話和談判」。當時民進黨陳水扁已當選總統，並在台灣實現政黨輪替及政權和平轉移。

胡錦濤在2011年辛亥革命100周年的講話是比較「和風細雨」的一次，當時是國民黨馬英九執政，胡錦濤在講話中說，當今兩岸中國人面臨共同繁榮發展、共謀中華民族偉大復興的歷史機遇，兩岸關係和平發展已成為中華民族偉大復興的重要組成部分。「攜手推動兩岸關係和平發展、同心實現中華民族偉大復興，應該成為兩岸同胞共同努力的目標」。

不過，10年過去，兩岸並未走得更近，反而因2016年民進黨再次執政而關係降至谷底。

中國人民大學政治學系退休教授張鳴表示，不論共產黨還是國民黨，對辛亥革命的紀念均過多地強調象徵意義，忽略基於歷史真相的反思。「國民黨把孫中山捧得像神一樣，是偉大革命者、第一任總理；共產黨也捧得很高，但會說你是舊民主主義革命，我們是新民主主義革命，給劃出界限；民進黨就更不用說了，認為辛亥革命是外國史，這也是不現實的」。張鳴表示，兩岸因立場不同漸行漸遠，不肯面對真相、自說自話，也是沒有共識的一大原因。