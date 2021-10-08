漁人碼頭10月有8場煙火秀，新北警方將加強交通疏導及違規拖吊。（新北市交通警察大隊提供）

新北市漁人碼頭10月分共將舉辦8場煙火秀，鑑於往年煙火施放，八里區文化公園周遭車輛違規情形嚴重，今年將加強違規停車勸導及取締拖吊，維持周邊道路行車順暢。新北市交通警察大隊建議，民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往，分散離場時間，以免壅塞在車陣中。

漁人碼頭煙火秀將於10月9、10、16、17、23、24、30、31日，共計施放8場煙火，每日晚間8點施放，除9日的開幕及31日謝幕場各有5分20秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘。

新北市交通警察大隊建議，在規畫煙火觀賞行程時，請先參考電子地圖交通壅塞程度相關資訊，如果交通已過於壅塞請改日前往，因歷年煙火秀停車空間均不敷遊客使用，建議民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具前往。

此外，八里沿岸也有漁人碼頭煙火觀賞點，但是因台64線台北港端匝道施工、八里地區沿岸地區停車空間極為有限、煙火觀賞地點道路狹窄會車不易等緣故，較不建議民眾自行開車前往八里地區觀賞煙火。

交大表示，自行開車民眾離場時請於八里區中山路往台64線方向，或行駛龍米路往五股方向離場，因主要疏導路線僅有2條，短時間大量車流易造成壅塞，轄區蘆洲分局已規畫交通崗17處、警力11名、義交12名加強疏導。

民眾於煙火秀結束後，建議分散離場時間，以免壅塞於車陣中。鑒於往年煙火施放時，八里區文化公園周遭車輛違規情形較嚴重，今年將加強違規停車勸導及取締拖吊，以維持周邊道路行車順暢。