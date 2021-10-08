2021台中國際動畫影展今（8）日於新時代凱擘影城正式開幕，呼應本屆「維度－空間」主題，特選出橫跨不同時空、遍及四大洲的動畫影片，共有156部動畫，包括12部國際口碑長片、144部短片，題材多元，有多片今年剛入圍安錫動畫影展的新作及希臘塞薩洛尼動畫影展得獎影片，邀請動畫迷相約台中共同朝聖。

主辦單位台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，「2021TIAF台中國際動畫影展」為國內規模最大的動畫盛會，「短片競賽」更成為台灣動畫與國際接軌的交流平台，優秀動畫影視業者參與度年年增加，也積累城市行銷動能，讓台中被全世界看見。今年以「橫跨邊界、邁向新世界」的靈感來傳達「維度－空間」主題，象徵動畫打破時間及空間的限制，流動的膠卷帶領人們進入多維度的想像世界，透過溫度與情感渲染力療癒人心、更搭起創作者與世界對話的橋樑。

以2D手繪方式，描繪女主角重新認識自我的成長過程的《災星少女》，此部片2020年榮獲安錫國際動畫影展水晶獎。

影展12部長片單中，反映近年國際的創作趨勢，像是今年入圍安錫動畫影展的科幻影片《雲端殺機》講述天才程式設計師，犧牲個人生活與職業，建造出前所未有的超級電腦﹔亦有為女權發聲之作，改編自真人真事的《災星少女》講述美國少女珍，被懷疑與竊賊同夥，勇敢站出來證明自己清白的冒險之旅。片單中不乏揭露黑暗獨裁歷史情境，《黎明前的黑暗英雄》導演改編自身童年經驗，在巴西獨裁恐怖下，主角喬賽涉入政治綁架案而流亡異地，一段不為人知的黑暗過去還有屬於文學味道濃厚的《鼻子，或異見者的陰謀》、《群島》等，都是上乘佳作。

《不安之身》作品以生活動作所匯集成一段段日常引人焦躁卻療癒的細微動作。

觀摩短片單元中，邀請動畫專家學者擔綱節目策畫，涵蓋3個單元。「奇異時空裡的情感作用力」單元呈現世界各地歷史文化觀點及未來的想像，《月光光心灰灰》是1989年曾榮獲奧斯卡最佳動畫短片的德國勞恩斯特恩兄弟，以停格技術和類似的架空世界設定闡述人性的貪婪爭奪。「新時代療癒厭世風」單元以時下年輕人喜愛錄製的網路短影片為發想，《不安之身》入圍坎城影展的日本導演水尻自子作品將在台灣首映，反映現今手機與網路充斥的生活。「距離之愛」單元講述生活中忽遠忽近的情感及生命距離，如《脊與脊之愛》描述背脊彎曲的男子和頭僅能上仰的女子，在城市中尋找真愛故事。

2020TAF一般組「金章魚獎」首獎作品《世界末日之間》，講述一個在奇幻世界裡被責任束縛的主角，最終找到屬於自己幸福的溫馨故事。

特別的是，今年影展與頗負盛名的希臘塞薩洛尼基動畫影展（TAF）合作交換節目片單，特別放映2020希臘塞薩洛尼基動畫影展一般組首獎《世界末日之間》和學生組首獎《去他X的意外》等精彩動畫短片，邀請市民朋友們一同探索來自希臘文化底蘊的優秀創作作品。

執行長林筱淇表示，基金會自2017年起正式接手辦理TIAF，除重新調整影展定位、嘗試主題式觀摩單元策畫，為鼓勵台灣在地原創動畫，另規劃一系列動畫推廣教育活動，培育種子教師，提升孩子對動畫的興趣，致力將各國動畫的多元面向帶進台灣，為台灣民眾打造藝術動畫的國際舞台。

2021兒童動畫種子教師培力工作坊圓滿結束，盼將動畫融入課程教學，提升孩子興趣，讓動畫藝術向下扎根。

2021台中國際動畫影展自10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉辦，節目內容涵蓋歷史、奇幻、人權與親子等主題，共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，喜歡動畫創作的影迷朋友不能錯過。新聞局強調，每場放映與活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，緊守防疫措施下進行。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展和官方FACEBOOK粉絲頁(facebook.com/tiaf.taichung )查詢。