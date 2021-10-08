曾獲金馬獎終身成就獎得主、編劇泰斗張永祥今傳出在洛杉磯病逝，享壽92歲。張永祥從50至80年代為話劇、電影、電視寫過120多部劇本，牽動了無數人的時代影像記憶，5年前獲得金馬獎終身成就獎時，是第一個獲得此獎的編劇 。

張永祥曾任華視節目部經理，1976年因編寫反共電視劇《寒流》獲得第2屆戲劇類國家文藝文獎，2016年獲得金馬獎終身成就獎，是首位獲得金馬獎終身成就奬的編劇家。

他第一部編寫的電影劇本是1964年的《養鴨人家》，60年代編寫許多健康寫實電影的劇本，和李行、白景瑞均有多次合作機會，多次獲得亞太影展及金馬獎最佳編劇。知名編劇作品還包括《秋決》、《小城故事》、《源》、《汪洋中的一條船》、《假如我是真的》等金馬經典名片，前後獲得金馬獎最佳編劇獎，並以《煙水寒》獲巴拿馬最佳外語片編劇獎和1974年國家文藝獎。曾被譽為「職業得獎人」。

70年代言情小說大放光彩的時代，張永祥也進入改編原著小說，劇本創作的新階段。張永祥改編過10部瓊瑤小說，包括《第六個夢》、《心有千千結》、《海鷗飛處》、《一簾幽夢》、《我是一片雲》。張永祥任華視節目部經理8年之間也寫了好幾部廣告長紅的8點檔長篇連續劇，包括《包青天》、《施公奇案》、《土地公》。