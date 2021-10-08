第三季東南亞市場受疫情影響整體用鋼需求，加上國際航運出現缺櫃、塞港、運費高漲等問題，讓不少鋼廠外銷事業受阻，使得短期鋼價再漲的動能趨緩，不過，因中國大陸限電、限產使國際間鋼鐵供給限縮，加上旺季需求仍在，預料對鋼價仍有一定之支撐。鋼市短期多空雜陳，中鋼(2002)受到外資等法人持續賣超，股價續下壓。

雖中國大陸限電、限產使國際間鋼鐵供給緊縮，但第三季受Delta疫情衝擊、航運不順暢，以及車用晶片缺貨等持續使下游成品/半成品庫存均增加，市場認為中鋼11、12月鋼價要再漲可能有難度，走平甚至轉跌機率提高，也壓抑近來中鋼股價表現。

中鋼仍舊看好11、12月旺季行情將顯現，加上中國能耗雙控、多家鋼廠同步減產，國際間鋼鐵供給減少，而基本剛性需求仍存，再加上原物料如煤價價持續高檔，使原料成本壓力居高不下，因此對明年至少上半年以前鋼市行情仍保持正面態度。

整體來看，鋼市短期雖有雜音，但整體供需狀況不差，鋼價仍有撐，市場預期，中鋼11月內銷盤價有可能仍力守平盤。

營運表現方面，隨著9月份盤價恢復上漲，中鋼9月營收預計仍在高檔，並推升第三季營收優於第二季、獲利也可望再創高，今年營收亦可望創下新高。近兩天，外資及投信法人同步賣超中鋼共逾4.5萬張，致中鋼今日股價跌落本波低點，下探33.05元，比9月14日高點40.35元回檔幅度達18%。