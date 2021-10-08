女騎士向前趴在機車龍頭上，男騎士則將手輕放在女騎士的腰部上，引起網友無限遐想。（翻攝臉書《爆廢公社二館》）

好會玩！有民眾今日在臉書社團發文分享一張圖，地點位於新北市新莊區思源路與新北大道路口，只見一名女騎士穿著極短的真理褲趴在機車龍頭上玩手機，後方的男乘客則把手放在女騎士的腰部上，照片曝光後，引起網友熱烈討論。

網友在臉書上分享，在新北市新莊區遇到的神奇停紅燈姿勢。（翻攝臉書《爆廢公社二館》）

一名網友8日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，貼出一張照片，照片中為一名女騎士在停等紅燈，但姿勢卻相當奇葩，女騎士身穿酒紅色真理褲向前趴在機車龍頭上，一雙雪白長腿一覽無遺，還翹著臀部，不僅如此，後方的男乘客還把雙手放在女騎士的腰部上。

照片曝光後，不少網友眼熟出該照片路段位於新北市新莊區思源路與新北大道路口，但照片中2人的姿勢相當特殊，引起網友無限遐想，紛紛留言回應，「這條路有點翹」、「新莊人真好」、「老司機」、「懂玩」、「這姿勢我可以」、「懂騎」、「台灣道路不是很平」。

但也有網友發現，照片中的女騎士趴在機車龍頭上等紅燈，卻一邊在使用手機實在相當危險，且已觸法。據《道路交通管理處罰條例》第31條之1第2項規定，「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣1000元罰鍰，至於汽車駕駛人則處3000元罰鍰。