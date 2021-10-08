日本厚生勞動大臣後藤茂之今天表示，已和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）簽約，追加採購1億2000萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，明年1月起供貨。

日本讀賣新聞報導，後藤上午在內閣會議後的記者會上作上述表示。

報導指出，日本政府對於明年使用的疫苗，已簽約採購美國莫德納（Moderna）疫苗5000萬劑，以及美國諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗1億5000萬劑。

日本日前已決定將施打第3劑疫苗，擬今年12月起為104萬名醫療人員接種、明年1月起納入老人等304萬人。