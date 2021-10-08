第11輪疫苗加開。（圖／指揮中心提供）

第11輪加開接種對象！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，BNT第一劑原訂供47歲以上的民眾，如今調整為45歲以上都符合資格，AZ部分則是7月22日前已打第1劑之18歲以上民眾、7月30日前已接種第1劑之54歲以上民眾可約打第二劑。

第11輪將加開對象，BNT的部分，原訂是47歲以上的民眾可以預約第一劑，如今調整為45歲以上的人都符合預約資格。指揮中心發言人莊人祥說明，本次BNT加開預約主要是因為第10輪開放39萬個名額，僅29萬人預約，已經加開61至63歲，這兩個歲數往前移至第10輪，因此第11輪也再開放45至47歲年齡層。

而第11輪的AZ疫苗主要仍供民眾打第二劑，符合資格的對象也有所改變，現在只要曾在7月22日前已打過第1劑疫苗，且18歲以上的人都可以預約；另外在7月30日前已接種第1劑的54歲以上的民眾也符合預約資格。

指揮中心提醒，第11輪的疫苗將分流預約，BNT的預約時間為10月11日上午10時至10月13日中午12時，預計在10月15日至10月21日；AZ則開放符合資格者在10月12日上午10時至10月13日中午12時，預計在10月15日至10月21日。

根據指揮中心統計，第11輪BNT符合預約資格共119.1萬人，AZ則有103萬人。

陳宗彥表示，民間捐贈第七批BNT疫苗共88.9萬劑，已於今天上午抵達桃園國際機場，這批疫苗效期到2022年2月22日，將由中央流行疫情指揮中心統籌運用；第八批莫德納疫苗113萬多劑已經起飛，仍在飛行途中，預估今天深夜或明天清晨會抵台，該批疫苗效期至明年3月2日。