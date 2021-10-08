新北博物館卡10月８日黃金博物館首波開賣。（黃金博物館提供）

國慶連假黃金博物館推出國慶系列活動，民眾在臉書分享國旗相關物品，即有機會獲限量精美禮物，另配合五倍券起跑，從10月8日起，在黃博館的京華堂食用金文創館就可買到售價200元的新北市文化局「新北博物館卡」，8日至11日限量發售，售完為止，隨卡贈送黃金博物館質感手提袋，該卡除可免費到新北市五館一園及指定私立博物館參觀1次外，持卡入館同時免費優待一人。

黃金博物館館長謝文祥表示，國慶日當天，遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；9、10日推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美禮物。

因應五倍券起跑，「新北博物館卡」多重好康活動，在雙十連假期間黃博館首發開賣，一票暢遊新北各場館，歡迎民眾連假期間，到黃博館參觀各項富含礦山歷史人文、特色地景及金屬工藝的實體展覽，盡情探索水金九的獨特風采。

此外，2021礦山藝術季將於10月11日圓滿落幕，10、11日黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」，邀請民眾把握最後參觀機會。