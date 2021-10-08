全國運動會16日至21日在新北市舉行，台中市副市長陳子敬8日代表市長盧秀燕台中市代表隊授旗。（盧金足攝）

全國運動會16日至21日在新北市舉行，台中市副市長陳子敬8日代表市長盧秀燕台中市代表隊授旗。（盧金足攝）

全國運動會16日至21日在新北市舉行，副市長陳子敬8日代表市長盧秀燕台中市代表隊授旗，由游泳奧運國手王星皓選手代表揮旗，包括在奧運勇奪銀牌的柔道選手楊勇緯，也代表台中市參賽。

陳子敬表示，全運會是國內競技運動比賽最高殿堂，選手展現辛苦訓練成果，期勉所有代表隊盡最大努力創造佳績，為台中爭取最高榮譽，展現非凡實力，感謝台中市體育總會各位先進協助訓練代表隊選手。

2021年全運會部分競賽項目提前辦理，截至10月7日台中市已奪得13金19銀6銅，暫列第三名。

台中市重視運動發展，積極投入硬軟體建設，除完善各國民運動中心場館興建，優化市民運動環境；在獎勵選手部分，更優化績優運動選手培訓獎助金，設籍台中市選手代表台中市參賽，前3名獲獎選手，每月可領取培訓獎助金至下屆同項賽會為止，以個人運動項目獲得金牌為例，還提高個人獎勵金額度至每月2萬元，讓教練、選手安心訓練為台中爭光。

運動局長李昱叡指出，台中市從今年2月起積極辦理全國運動會代表隊選拔賽並展開密集訓練，共選拔出約850名選手及隊職員，參加34種運動競賽，此屆代表隊中菁英輩出多名國家級選手。

包括「跨欄王子」陳傑、「自由車一哥」馮俊凱、「水之呼吸」王星皓、「舉重力士」謝昀庭、「柔道男神」楊勇緯及「柔道女將」林真豪等選手都將代表台中市參賽。

運動局說明，台中市選手近年來參與國內大型賽會成果相當豐碩，除108年全國運動會成績進步至全國第3外，在109年全國身心障礙運動會也勇奪全國第2、全民運動會總成績更為全國第1，並創下3連霸佳績；另外，此次東京奧運及帕運台中市共有10位選手參加，在奧運榮獲有史以來第一面銀牌，也是東京奧運我國首面獎牌。

運動局表示，台中市在全運會中有多名連霸熱門選手，如田徑鉛球選手林家瑩、張銘煌、田徑跨欄選手陳傑、自由車公路賽選手馮俊凱、陳建良及蕭美玉、游泳選手林姵彣、蔡秉融等優異選手及團隊，今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄，努力朝更好成績的目標邁進。