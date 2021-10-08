台積電（2330）受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，今（8）日公佈2021年9月合併營收創下1526.85億元新高，月增11.1%，較去年同期增加19.7%。第三季營收首度超越4000億元，達4146.7億元新高，接近財測高標，比第二季的3721.5億元新高再增長約11.4%。

台積電9月合併營收、第三季合併營收均創新高，今年前三季營收同創高，2021年1至9月營收約為新台幣1兆1,492億2,600萬元，較去年同期增加17.5%。

台積公司對第三季營運展望樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，預估第三季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，也再創單季營收新高。

以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，台積電預計第三季毛利率介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，與第二季的毛利率50%、營業利益率39.1%，均差異不大。

以新台幣營收來看，第三季營收估在4073.4億元至4157.1億元，單季營收首度突破4000億元，比第二季的3721.5億元再創新高，季增約9.5%至11.7%，平均增長率約10.6%。

台積公司總裁魏哲家於今年的股東會中表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，不過，台積電將會克服所有困難，獲利持續成長，全年美元營收將成長超過20%。