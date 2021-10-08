為期3天的「全國災害搜救犬IRO評量檢測」於今（8日）上午落幕，共有來自官方及民間單位40隊災害搜救犬報名。（消防署提供）

為期3天的「全國災害搜救犬IRO評量檢測」於今（8日）上午落幕，共有來自官方及民間單位40隊災害搜救犬報名。（消防署提供）

為期3天的「全國災害搜救犬IRO評量檢測」於今（8日）上午落幕，共有來自官方及民間單位40隊災害搜救犬報名。（消防署提供）

為期3天的「全國災害搜救犬IRO評量檢測」於今（8日）上午落幕，共有來自官方及民間單位40隊災害搜救犬報名，其中有18隊通過V級（初級）、7隊通過A級（中級）、2隊通過B級（高級）。消防署表示，通過A、B級的犬隻才可獲得搜救犬證書，共有9犬成為正式的搜救犬

消防署表示，為持續提升我國搜救犬救災能力，強化人命搜救效能，每年都會針對優秀犬隻舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」；2020年則因COVID-19疫情影響而停止辦理，但對搜救犬的培訓從未間斷，持續為可能突發的災害做準備。

由於近期疫情趨緩，消防署於6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心針對優秀犬隻進行評測，今天通過檢測的搜救犬能立即調用投入災害搶救的行列，為國內外重大災害人命搜尋任務盡一分心力。

消防署表示，通過B級（高級）評量認證的犬隻隸屬於高雄市消防局、新竹市消防局；通過A級（中級）評量認證的犬隻隸屬於台中市消防局、新北市消防局、高雄市消防局及新竹市消防局。