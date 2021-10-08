台灣基進立委陳柏惟昨被質疑涉賭博事件，引發外界議論，陳柏惟今受訪表示，當時是下班去玩賓果星球，拿錢換代幣算輸錢嗎？而且去那邊不可能只玩一種機台，並沒有說是去打快打旋風，但他沒有賭博，也不起訴。面對近期負面消息不斷，陳柏惟說，自己是草根長出來的一支雜草，不過雜草通常活最久。

陳柏惟罷免案23日投票，近日接連爆出陳柏惟過去負面消息，包括10年前的肇事逃逸案件與牽涉賭博案等，面對一波又一波風波，陳柏惟表示，前總統李登輝曾說過，政治就是吞一口髒水、吐一口清水，如果一口氣把髒水喝完，人可能會承受不住，但如果不喝，社會不會變好。

針對被質疑涉賭，陳柏惟表示，當時在電子遊樂場花1000元換代幣，玩賓果星球等機台，贏了可以拿彩票去換獎品，拿代幣去換現金才構成賭博，但他沒有換現金，為什麼要一直拿「賭博」抹在他的身上。

對於是否後悔過去的年少輕狂，陳柏惟說，他從13歲就在這樣場所出入，小時候還用電動機台記住台灣地圖，這都是成長的養分，這就是他的人生，請不要否定他的人生，而且他是一支雜草，通常雜草活最久。

此外，連勝文辦公室質疑，陳柏惟存款暴增441萬元，陳柏惟回應，選舉時有4000多筆捐款，共約2000多萬元，選完之後自己還支付16萬元，真的不知道對方質疑的點是什麼。

陳柏惟強調，戶頭裡面本來就有60、70萬元，根據規定，100萬元以下不用申報，後來有330萬元的選舉補助款，還有薪水等，這不是很過分的數字吧？一切按照規定來。