淡水漁人碼頭訂於110年10月9、10、16、17、23、24、30、31日共計8場次，在晚上20時舉辦「2021漁人碼頭幾米溜溜帽遊樂場系列活動-煙火秀」活動，預計將吸引眾多遊客前來欣賞。淡水警分局建議民眾多善用大眾運輸工具由捷運站轉搭乘輕軌列車或紅26公車前往，自行駕車民眾可停放於漁人碼頭停車場。因園區會場內停車空間有限，如啟動滿場機制時，可多利用周邊替代停車場如油車口停車場(約150格)、沙崙海水浴場前廣場(約350格)，並機動開放漁人碼頭第2出入口淡海路至觀海路口之往會場方向路段單側(約80格)供民眾停車，以避免車輛排隊停等時間過長影響出遊興緻。

活動結束散場時建議民眾多使用替代道路，從漁人碼頭第1出入口離開之汽車改由沙崙路行駛再右轉濱海路或新市二路接淡金路回程，第2出入口處則由觀海路、中正路2段接濱海路往新市鎮方向接淡金路離開，避免行駛瓶頸路段，縮短旅途時間。請駕車民眾配合交通管制措施，並注意停讓活動離場行人安全，警方將會加強路口安全執法，以確保交通安全。

最後，淡水警分局呼籲民眾欣賞美麗的煙火秀，盡量搭乘捷運前來淡水捷運站轉乘公車、紅樹林捷運站轉乘淡海輕軌列車前往，或從淡水捷運站漫步行走4公里欣賞淡水河畔的景緻，身心輕鬆又盡興。