政大講座教授吳安妮，今天獲得2021年美國會計學會（AAA）之國際會計領域（IAS）頒發第32屆「傑出國際會計教育家獎」，這是亞洲第二位及台灣第一位獲此世界殊榮的會計學者。

吳安妮創新研究的整合性制度「作業價值管理（AVM）」，為台灣企業提升獲利，強化轉型能量，於產學皆具重大貢獻。今天頒獎會現場邀請教育部國際及兩岸教育司副司長張金淑、美國會計學會主席致詞，共同見證這份榮耀。

「我要把台灣的管理會計，讓全世界看到！」吳安妮欣見「作業價值管理（AVM）」系統能與台灣企業攜手，用創新提升獲利，與世界一流管理接軌，共同讓台灣產業升級。

AVM突破傳統的四大財務報表所看不到的管理關鍵，連歐美學者都十分驚嘆。吳安妮感謝美國會計學會國際會計領域所頒發的獎項，一一唱名感謝所有幫助她的貴人，將矢志終身持續從事研究，貢獻研究成果於學術界及產業界，立志拼到100歲。

政大校長郭明政讚許吳安妮是政大的「鎮校之寶」。郭明政推崇吳安妮是國內及業界公認的平衡計分卡權威，多年來名列世界百大管理會計學者，其持續奉獻與研究熱忱，足為台灣教育界的研究、教學與服務的典範。

政大前校長、知名會計學者鄭丁旺回憶起30多年前，會計系當時延攬了包括吳安妮等4位女教授，樹立了政大會計學走入社會的典範。他說吳安妮選擇了最艱難的管理會計領域，所有研究資料都需要來自廠商，必須取得企業信任才能得到，吳安妮以校為家努力不懈的堅持，獲頒這個獎項絕對實至名歸。

許多運用AVM獲益的企業現身說法，華頓文教基金會董事長張孝威表示，當年他是台積電財務長時，「將這套AVM系統引進台積電各生產基地，有效分析產品價值鏈並找出最具價值的客戶，賺到很好的管理財。」