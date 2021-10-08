中國山西省連日暴雨，據陸媒報導，汾河新絳段7日出現近40年來最大洪峰，由於水位上升、壓力過大，堤壩下方雨水管道崩裂造成潰堤，造成部分農田被淹。截至目前，當地已疏散逾1.7萬人。

綜合央視新聞app（應用程式）、澎湃新聞等陸媒報導，受近期連續降雨和上游汾河來水影響，汾河運城段7日出現近40年最大洪峰，水流量達每秒1000立方公尺以上。

報導表示，新絳是汾河洪峰進入運城的第一站，流經龍興、古交、橫橋、萬安等4鎮31村，境內長度44.94公里。

在汾河新絳段橋東村，由於水位上升、壓力過大，堤壩下方雨水管道7日出現崩裂並造成汾河堤壩出現決口，造成部分農田受淹。救災工作目前仍在進行中。

據報導，經過加固堤壩，汾河新絳段7日晚間流量已由最高峰值每秒1125立方公尺，回落至每秒983立方公尺，當地已加固加高汾河堤壩13.7公里，逾1.7萬人撤離，全縣10個臨時集中安置點安置1800多人。

另外，根據山西省政府官方微博，受持續降雨影響，山溪南同蒲鐵路祁縣至東觀間昌源河大橋橋台6日被沖垮，枕木懸空，影響行車。目前搶修仍在進行中。

報導引述山西省氣象局指出，10月2日晚間8時至7日上午8時，山西出現大範圍的強降雨，全省過程降水量在15.4至285.2毫米之間，最大降水出現在大寧；全省有18個縣（市、區）降水超過200毫米，計有51個縣（市、區）降水在100至200毫米之間。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101008