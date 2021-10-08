國民黨立委費鴻泰今在立法院會，再提離岸風電為了國產化，躉售費率高價購電一事質詢行政院長蘇貞昌，雙方火氣不小，費更大罵前經濟部長、現任行政院副院長沈榮津是「國賊」；蘇真昌則打斷費質詢，「委員，可以依法追訴，不能藉由質詢罵人、污衊公務人員。」

費鴻泰今質詢，火力全開，蘇貞昌也不示弱，費鴻泰再度質詢離岸風電為國產話高價購電；蘇貞昌上備詢台，民進黨立委即在台下喊，「蘇院長加油」；費鴻泰說，「要加油但是還要謙卑啦，你們要加油也是要謙卑啦。不要有權力就在那裡驕傲跟自滿」。

國民黨立委費鴻泰在8日立院總質詢中，質疑現在執政團隊藉由離岸風電貪汙，並批評時任經濟部長、現任行政院副院長沈榮津是「國賊」。（姚志平攝）

蘇貞昌答詢時第一句就說，「我回三句話」；費表示，「不需要，你這態度謙卑嗎？我在問東你答西」。

對於離岸風電會隔不到三個月會價格會差那麼多？經濟部長王美花說，因為這是第一次在台灣建置，很多基礎設施都是第一次。（姚志平攝）

由於費鴻泰質詢前引用清朝遺老、國學大師王國維詩句：「人生過處唯存悔」；蘇貞昌也不示弱，也以王國維「以我觀物，故物皆著我之色彩」回敬。不料惹毛費鴻泰，要求主席「糾正他一下」

蘇貞昌表示，離岸風電問題他請部長回答？但費鴻泰不答應，更連罵五次「你需要那麼驕傲？」期間只聽到兩人針鋒相對，驕傲、蠻橫、霸道等語都出來。

對於離岸風電會隔不到三個月會價格會差那麼多？經濟部長王美花說，因為這是第一次在台灣建置，很多基礎設施都是第一次。

費鴻泰說，當初簽約時國際行情是一度電2塊2，政府為了扶持本土風電產業，用了高達5塊8(現降到5塊5)的躉售價格，5塊5與2塊2價差3塊3，約一簽就是20年「換算下來差了9100億！」王美花說，不能這樣講啦；當時在訂定時，躉購費率確實不是用國產化的錢來算成本。

費鴻泰說，這是什麼概念？就是每一個人、每一年要多付2千元，要付20年，若每人一家平均四口人，每年就要付8千元，20年下來要多付16萬；「現在坐在台下可以上來回答的副院長（沈榮津），整個是他在執行，後面有一個貪污的團隊，他會花時間慢慢告訴你，這個貪污的團隊的形式大概是怎麼樣」。

費說，為這樣高額金額差距，有一個先決條件叫做國產化，所以給外商5塊8一度電，「最了不起就是沈榮津，民進黨不執政，他一定會到法院去告，你這輩子除非逃離台灣，否則你的的良心會受到天譴，執政團隊會受到天譴」。

費鴻泰又提到海事工程與台灣的樺棋營造時指出，樺棋營造董事長蔡憲浩你認不認識？因為蔡曾是蘇貞昌蘇系人馬，不過多年前已經離開民進黨等相關運作；蘇貞昌說，蔡憲浩已經好多年，連一點往來都沒有。