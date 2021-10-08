受到疫情影響，今年包括貢寮國際海洋音樂祭等以往在夏天膾炙人口的大型音樂活動紛紛取消，不過別失望，宜蘭縣頭城鎮的「音浪頭城」活動即將在10月16日晚間，在頭城烏石港-港口路北堤停車場熱鬧開唱，將由夜貓DJ Dennis與知名主持圓圓搭檔擔綱主持，包括「音樂創作鬼才」黃明志、ELLA陳嘉樺、「科幻女團HUR」等藝人及團體輪番登場，要在今年晚秋透過熱鬧的歌舞，讓大家好好地一解防疫帶來的苦悶之氣。

頭城鎮公所表示，從去年開始，全球遭受到新冠肺炎疫情的肆虐，重創經濟、百業蕭條，如今國內的疫情終於出現趨緩，帶動消費提振經濟並恢復生機，是馬上要做的事情。

鎮公所配合中央的振興政策，特別以「相揪來頭城𨑨迌」為核心主軸，將「2021音浪頭城」與「下班GO FUN吧」旅遊特輯相結合，呼應中央振興五倍券的商機，提供多種頭城旅遊的攻略，要幫「庶民經濟」注入新的活力並持續增溫。

往年在盛夏七月份舉行的「音浪頭城」活動今年特別延後至十月的晚秋時節舉行，但考慮到已經開始吹起東北季風，也還是有一定的防疫要求，因此將活動場地由沙灘移至「烏石港-港口路北堤停車場」舉行，同時安排座椅，以保持該有的社交距離。

配合遵行中央相關防疫規定及人數降載的限制，現場將只提供4000個入場名額，鎮公所另運用LIVE線上直播方式來同步轉播，讓沒能親自到場的民眾，在家中或車上，也能透過轉播畫面及音樂，跟著一起搖擺，一起歡樂。

相關活動內容及入場方式，可至官方網站http：／／www.tcmusicwave.com.tw／查詢。