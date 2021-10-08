台北市有許多里長承租場地舉辦老人共餐等活動，但北市議員游淑慧8日透露，有里長因同時請領社會局和民政局的租金補助，且為同一地點，被檢調以詐領名義介入調查，但明明是市府補助制度不清，核發時也沒進行資料的勾稽比對，簡直陷基層里長於不義；社會局長周榆修對此允諾，會加強局處間的橫向聯繫，並建立聰明的審核機制和全面清查。

台北市議會民政委員會今日排定社會局進行工作報告，游淑慧爆料，有里長因沒有場地進行老人共餐活動，因此向社會局申請2萬元的租金補助，去找場地租用，但又用同個地點和民政局申請2萬補助，此舉已引起檢調關注，以貪汙治罪條例進行調查。

游淑慧批評，市府總將樂齡活動、老人共餐等多種業務推給里長辦，對方只好找大一點的社區據點來做，租金成本也連帶增加，里長基於2項業務性質不同，因此向2局處申請租金補助，但市府在核發補助時卻未勾稽比對資料，也沒講明遊戲規則，導致基層因重複申請誤觸法令。

北市社會局科長楊雅茹解釋，目前全市共有481處社區關懷據點，市府會要求申請社區關懷據點補助的里長，必須檢附租約、房地權狀、切結書等資料，依照活動或老人共餐規模與舉辦時段，給予不同補助額度。

楊舉例，選在區民活動中心辦活動或老人共餐時，會與民政局進行資料比對，若是選在里民活動場所，則由里長自行提出說明，未來也會和民政局加強資料比對。至於重複請領情形是否屬實，則會全面清查今年補助資料，並在未來加強審查。

周榆修也指出，他認為應建立更聰明的補助機制，未來會加強社會局跟民政局的橫向聯繫，並全面清查是否有重複請領的情況。北市民政局科長方英祖補充表示，會請社會局提供里長請領社區關懷據點的補助資料，再跟進一步討論如何清查。