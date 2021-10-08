日本傑尼斯男星近藤真彥在80年代紅極一時，當時因周旋在中森明菜、梅艷芳、松田聖子之間，被外界封為「日本第一渣男」，儘管他閃娶千金和田敦子，去年卻又傳出偷吃女社長長達5年時間，形象大受打擊導致他的事業停擺，如今更被爆出落到賣房子變現的悽慘下場。

近藤真彥再度爆發不倫戀，儘管開記者會道歉也無法挽救事業，還被所屬經紀公司傑尼斯事務所公告退社，幾乎失去演藝事業的近藤真彥，現在只能靠著賽車工作維持生計，收入早已大不如前，日媒爆料，其實他在8月就低調出售和妻子居住多年的豪宅。

這棟豪宅是於1994年夫妻倆結婚時購入，共有3層樓，當時市值約1.5億日圓(約3千7百萬新台幣)，如今又升值不少，日媒推測，會急著賣房，一方面是因為收入大減，另一方面則是因為和女社長的關係未斷，賣房是為未來離婚分家做打算。

近藤真彥和女社長的關係疑似沒有斷乾淨。(圖/翻攝自東網)

事實上，近藤真彥先前被問到離開傑尼斯的心情，也坦言自己對後輩來說是差勁的榜樣，儘管還是希望能在歌迷面前唱歌，但醜聞爆發後，他的40週年演唱會被迫取消，代言汽車輪胎的廣告也被下架，要再回到演藝圈可能有難度。