指揮中心8日宣布，無新增本土案例，新增12例境外移人，並有一例死亡案例。

副指揮官陳宗彥表示，12名境外移入為7男5女，介於10多歲到60多歲，美國入境2例、敘利亞、菲律賓1例，緬甸4例，英國日本各1例，另1例還在調查中。