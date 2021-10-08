今日無新增本土案例 新增12例境外移人、1死亡案例 15:152021/10/08 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心8日宣布，無新增本土案例，新增12例境外移人，並有一例死亡案例。 副指揮官陳宗彥表示，12名境外移入為7男5女，介於10多歲到60多歲，美國入境2例、敘利亞、菲律賓1例，緬甸4例，英國日本各1例，另1例還在調查中。 本土連9加零 境外今暴增12例 1人死亡 北市危老核准案年底衝600件 老飯店湊一咖 #無新增 #本土案例 #移人 #死亡案例 #多歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》國銀對中小企新增放款 8月大增逾千億元 08:032021/10/08 財經 香港納歐盟灰名單 專家示警台商 04:102021/10/08 焦點新聞 台灣本土連8天＋0 醫鬆口氣：中秋測試已通過 10:102021/10/08 生活 台東警金峰分駐所發5倍券 村民：上繳給老婆 11:222021/10/08 生活 染疫女副機師初判Delta 展開第二圈採檢 04:102021/10/08 生活新聞 存股族跟波段操作都愛0056的理由 09:002021/10/08 財經 新光三越周慶 首日業績15億 04:102021/10/08 娛樂新聞 動物園、新樂園迎雙十 明起免預約 04:102021/10/08 地方新聞 直播》新北9天＋0擬開放學校用餐免隔板 侯友宜最新說明 14:422021/10/08 生活 新婚、首購族最愛 2 ＋ 1 房！5 種常見「新三房」格局機能成功活化空間坪效 09:002021/10/08 居家生活 Yahoo TV攜資策會 首推「沉浸式內容學院」 13:342021/10/08 財經 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 「圓規」颱風生成 國慶假期攪局 下周威脅最大 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 BNT第1劑、AZ第2劑加開 3對象可預約接種 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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