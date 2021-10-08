友達第三季營收略增3.6％ 15:042021/10/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公布2021年9月自行結算合併營收為330.0億元，較上月增加0.9％，較去年同期增加26.5％。累計2021年第三季合併營業額為990.5億元，較2021年第二季增加3.6％，與去年同期相比大幅增加35.3％。 從出貨表現來看，9月份面板總出貨面積達217.8萬平方米，較8月份增加0.3％。2021年第三季面板總出貨面積達644.5萬平方米，較2021年第二季增加0.7％，與去年同期相比減少6.1％。 《光電股》華宏前3季營收年增8.29％ 《光電股》億光Q3營收季減2％ 前3季仍增2成 #友達 #出貨面積 #萬平方米 #增加 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電9月拉抬Q3營收同創高 季增11.4％ 14:172021/10/08 財經 《電腦設備》艾訊9月、Q3營收衝新高 填息逾96％ 12:522021/10/08 財經 營收旺季到 臻鼎創最佳9月 04:102021/10/08 證券．權證 《國際產業》Q3財報雙響炮 三星估營收增9％、營利升28％ 09:452021/10/08 財經 聯詠杰力 9月、Q3營收攀峰 04:102021/10/08 證券．權證 《半導體》南亞科Q3每股淨利衝2.44元 前3季每股賺5.31元 14:512021/10/08 財經 維田 9月、第三季營收報喜 04:102021/10/08 證券．權證 《汽車股》缺櫃、缺晶片 東陽9月營收提振無力 10:362021/10/08 財經 國巨9月營收98.1億 創3年新高 04:102021/10/08 證券．權證 《半導體》家登9月、Q3營收 今年來最佳 09:112021/10/08 財經 旺宏9月、Q3營收 同創新高 04:102021/10/08 證券．權證 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 反思強硬外交作風 不隨美國起舞 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 航運、鋼鐵股還能追嗎？分析師：還不如布局1類股 - 財經 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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