福特六和汽車推出國內市場唯一中大型油電旅行車New Ford Mondeo Hybrid Wagon，綜效馬力達187ps，燃油效能達20.1 km/l，再加上最大收納空間可達1508L，為生活在都會區的務實型買家打造兼備燃油經濟性、靈活空間、優異操控的車款，並自14日起在台上市，預接單價110萬元。

為了展現力拼中型休旅級距霸主的企圖心，福特六和在原本就極具競爭力的熱銷休旅New Ford Kuga產品配置上，將具備Level 2等級的Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統列為標準配備，輔以豐富大滿貫的車載配置，讓消費者無須加價改裝，直接將純正運動跑旅Ford Kuga開回家。

此外，福特六和也將21.5年式發表時所提供的2萬元早鳥優惠回饋給喜愛Kuga的車迷，自即日起調整正式售價，在扣除5萬元舊換新補助後，能滿足不同消費族群在80萬至120萬價格帶的購車需求，以完整的產品陣容讓人人都能找到最適合自己的Ford Kuga。