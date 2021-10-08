刑事局除暴特勤隊將在會場展示裝備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局為展現反毒反詐決心，8日將派吉祥物刑事Bear與國民初戀女友林莎，攜手到中華職棒富邦悍將新莊主場開球，賽前將先由國內第一支騎警隊-新北市警察局騎警隊開場，步入內野旁紅土區展現騎警隊英姿；再由活動大使林莎宣導反毒反詐理念後進行開球儀式，搭配吉祥物刑事Bear擔任主審。林莎並會在中場休息時間以有獎徵答方式與現場球迷互動，贈送精美限量宣導品，加深民眾對宣導活動印象。

除了開球活動，場外設有反毒反詐犯罪預防宣導攤位，刑事Bear和騎警隊會與民眾互動合影；並由除暴特勤隊展示精良武器及裝備，包括Mk18、M4突擊步槍、MP5衝鋒槍、M870破門槍及各式防彈衣、頭盔、盾牌等，隊員會身著城市攻堅戰鬥服、山區緝毒任務服及狙擊任務服三種應勤裝備，與民眾合照，透過裝備解說和分享，讓民眾感受警方打擊不法的決心。

刑事局還會在球場播放東京奧運羽球男子雙打金牌王齊麟及李洋最新拍攝的反詐反毒宣導影片，期待以寓教於樂的方式，將犯罪預防訊息傳遞出去，增強民眾防詐免疫力。