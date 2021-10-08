雲林縣府今年降低重陽敬老金門檻與鄰近縣市的65歲相同，隨年齡加碼1000元至6000元不等，但歷年來雲林縣審計室要求必須有排富條款，縣府今年首次訂排富條款，以最高所稅率40％為門檻，約有500名老人領不到重陽敬老金。

雲林縣府近日發放重陽敬老金，滿65歲未滿70歲長者1000元、滿70歲未滿80歲2000元、滿80歲未滿90歲3000元、滿90歲未滿100歲6000元、100歲以上1萬2000元，全縣符合資格有近13萬名長者。

不過雲林縣今年首次有老人家領不到重陽敬老金，原因是今年排富，估計500多人受影響。一名80多歲歐巴桑向縣議員李明哲陳情，女婿報她為扶養人口，怎麼就領不到重陽敬老金？

社會處長林文志表示，雲林縣審計室多年來糾正縣府重陽敬老金並非法定福利，必須設排富條款。此外，若不設排富條款，中央統籌分配稅款將被扣3000萬元，權衡之下今年訂出排富條款。

縣府權衡利弊得失，以衝擊最小為考量，訂出「民國11年1月1日至45年10月14日出生的65歲以上長者為申報人，或申報 65 歲以上長者為扶養人口，且申報所得稅率達40％者，列為本縣重陽禮金排富對象，本次排富以 108 年稅率資料為主。」

林文志表示，40％所得稅率的年收入約500萬元以上，全縣有500多名老人家受影響，他們大多是被子女扶養，以斗六市70、80個最多，沿海鄉鎮較少的也有10幾人，請老人家理解與諒解。