今夏湖人在更換陣容方面相當積極，他們為了得到明星控衛「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)，用隊中主力「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)，及今年1支22順位首輪籤、還有未來2支次輪籤來交換，韋斯布魯克因此和詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新三巨頭。

其中被當交易籌碼的哈瑞爾只在湖人短暫停留，表現也不如之前在快艇時的最佳第六人身手，整季平均上場22.9分鐘，拿下13.5分6.2籃板和1.1助攻，投籃命中率62.2%、罰球命中率70.7%，帳面看來還行，但與快艇時的18.6分7.1籃板有些許落差，最主要是沒達到球隊預期效果，而他似乎也待得不太開心，離開湖人後頻頻說老東家壞話。

哈瑞爾日前談到怎麼看待在巫師將獲得機會，他又再次噴湖人說：「上季我並沒如自己預期受到球隊重用，幾乎該死的以為上季在休假。」此話可說是他離開湖人說過最重且最直接的一句了，因為他也曾抱怨過自己在湖人認識一群不該認識的人，被問到為何沒參加安東尼戴維斯婚禮時，他說對方應該討厭自己才沒邀請。

休賽期一連串的抱怨和質疑都讓大家感受到他非常不爽湖人，或許他早就心生不滿想離開，這次將他打包送走也許是個即時的選擇，至少開始重建的巫師只剩畢爾(Bradley Beal)當家，波普、庫茲馬和他過去應該能得到不錯的上場時間，甚至有機會成為球隊不動主力，哈瑞爾有機會在巫師找回過去打球的熱情。

Montrezl Harrell is enjoying a fresh start with the Wizards after a 2020-21 season he'd like to put behind him: "I damn near felt like I had a season off." https://t.co/hjXaRiOG4F — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) October 7 2021

哈瑞爾6日也在對上火箭的熱身賽中出場，他上場20分鐘攻下9分11籃板2助攻，目前巫師有他們的加入後勢看漲，除了畢爾、波普、庫茲馬和哈瑞爾之外，丁維迪(Spencer Dinwiddie)也強勢投靠，外圍還有「九指神射」貝坦斯(Davis Bertans)，接著等到八村壘傷癒歸隊，這將是一支非常有潛力的球隊，祝福他們在新賽季打出好成績。