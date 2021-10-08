豐濱鄉公所在新社部落、石梯坪2處臨路梯田提供創作場域，邀請當地族人以稻稈、木頭為材料製作裝置藝術。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉公所在新社部落、石梯坪2處臨路梯田提供創作場域，邀請族人以稻稈、木頭為材料製作裝置藝術，陳列在台11線42.9Ｋ，已成熱門景點；部落族人今年更發揮創意，用稻草編成龍蝦、螃蟹從海邊爬上稻田圖像，栩栩如生的稻草藝術品「早餐吃龍蝦」，國慶連假，提供遊客拍照打卡點，也不妨在此駐足休息片刻，會發現背後其實充滿許多有趣的在地故事。

豐濱鄉鄰近台11線的新社地區半島梯田，有著山海環繞的美景，讓遊客感受金黃色稻浪隨風撲打的自然美景。豐濱鄉公所每年都會邀請部落族人發揮創意，在梯田上創作稻草裝置藝術，除了常設的稻草人、涼亭、香菇及螃蟹等作品，最近新增創意盪鞦韆、早餐吃龍蝦等作品，今年展區包括新社半島梯田及石梯坪梯田區。

豐濱鄉長江莉婷說，這次的新作品「早餐吃龍蝦」源自當地原住民族人的幽默，表達物資缺乏的年代，族人以捕撈海產為食，「只能」天天抓龍蝦當早餐，2隻龍蝦造型的作品就放置在石梯坪梯田上。

江莉婷表示，國慶連假到來，豐濱鄉公所9日、10日在磯崎國小舊址（省道台11線36.5公里處）舉辦「藝起．豐濱Romadiw」音樂市集，邀請歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、蔡瑀瑄、姚宇謙、馬詠恩、盧學叡等人接力演出，在一望無際的東海岸來一場音樂饗宴；也可以順道來新社半島及石梯坪梯田區打卡稻草藝術裝置，體驗山海美景品藝術美感，展期即日起至明年2月份。相關活動訊息會即時於「花蓮縣豐濱鄉公所」臉書更新。