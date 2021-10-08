近期朝野立委呼籲財政部嚴查房東漏報租賃所得，為遏止逃漏稅行為，維護租稅公平，財政部將針對持有多屋者加強查核，個人房東如果有出租行為且漏報租賃所得者，應儘速自動補報並補繳所漏稅款，以免遭補稅處罰。

日前國稅局查獲民眾持有多戶房屋，僅1戶設籍供自住使用，初步研判部分可能有出租情形，經深入查核，查獲有多戶房屋隔間出租收取租金，未依法報繳綜合所得稅，5年遭補稅及罰鍰共50萬元。

財政部表示，我國綜合所得稅採自動申報制，個人出租房屋收取租金，應依所得稅法第14條第1項第5類規定列報租賃所得，也就是以全年租賃收入減除必要損耗及費用後之餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額向稽徵機關辦理結算申報。

民眾在計算租賃所得時，如果可提出必要損耗及費用確實證明文件者，可於申報時舉證核實減除，常見必要費用有修繕費、房屋稅、地價稅等；如未能提出憑證者，則按租賃收入43％計算必要損耗及費用，等於是57％房租收入計稅。