新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前預告，高鐵原則上不開放站票、自由座則可以實施，相關的管理會請高鐵嚴格落實。相關規劃出爐後，引發旅客反彈，加上高鐵向指揮中心反映執行困難，指揮中心經跨部會協調後決定先不討論。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天進行跨部會協調，邀請交通部和高鐵面對面討論，針對自由座開放、不販售站票，高鐵做了盤點、陳述了執行面的困難。旅客在列車上站著時，要有效移動到座位並不容易，有時候要開放到玄關站立，人潮的疏導不一定能有效管理。

羅一鈞進一步表示，有自由座需求的旅客會希望搭車，可能會擠在月台，形成防疫上的壓力。另高鐵的預約系統可開放28天內的預約售票，若要修改自由座政策，未來28天12節車廂的預售票已經販售，需要1個月的時間調整。

考量疫情趨穩、疫苗接種率提高，羅一鈞表示，已請高鐵重新規劃適合的自由座開放管理措施，再提到指揮中心討論，目前開放自由座但禁止站立的部分先不討論。