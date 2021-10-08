福爾摩沙台新夢想家籃球隊今日拜會台中市府，市長盧秀燕表示，歡迎更多球隊落腳台中。（盧金足攝）

福爾摩沙台新夢想家籃球隊11月將以台中洲際多功能運動中心為主場舉行賽事，市長盧秀燕8日表示，歡迎球隊來到台中，市府會成為後盾帶動籃球蓬勃發展。

盧秀燕表示，福爾摩沙台新夢想家籃球隊是國內很受歡迎的球隊，認真推廣籃球運動，11月將以台中洲際多功能運動中心作為主場，更投入經費更新設備，對台中籃球迷是一大福音，市府會成為他們夥伴及後盾，盼繼續深化彼此合作。

市府持續在台中建置風雨籃球場，希望滿足籃球愛好者的需求，讓籃球在台中蓬勃發展，也歡迎願意落腳台中的球隊一起推動酷運動，將台中打造為酷城市。

夢想家籃球隊董事長張承中、副領隊田壘說，下季主場將落腳台中洲際多功能運動中心，該場地最大可容納3000人，球團目前已經添購NBA等級地板與全新賽事設備，提供球迷舒適觀賽環境及體驗，不會讓台中朋友失望。

運動局長李昱叡指出，「台中市夢想家青年隊」自去年6月成軍以來表現亮眼，今年勇奪「3X3.EXE國際籃球聯盟賽」前3回合冠軍，且基層學校巡迴活動效果極佳。

另福爾摩沙台新夢想家籃球隊今年11月在台中將有主場賽事，市府持續與球隊攜手營造優質運動環境；

此外，T1 League聯盟今年成立，該聯盟台中首支職籃球隊「台中太陽」由台中在地企業成立，以台體大體育館為主場，相信新聯盟與新球團陸續加入，對於帶動台中籃球產業風氣將產生加乘效果。