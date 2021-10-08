原本擔心受到疫情的影響，將嚴重衝擊台南市身心障礙福利機構及團體秋節禮盒的「業績」，但在市府團隊積極協助行銷下，今年的身障秋節禮盒竟然「開紅盤」，共銷售2萬5644盒，銷售金額高達1096萬5069元，不僅首度突破千萬元，更創下近年身障秋節禮盒銷售金額最高紀錄，為弱勢團體注入一股暖流。

市府社會局長陳榮枝指出，身障秋節禮盒的銷售收入，一向是弱勢團體主要的收入來源之一，原先市府擔心今年受到疫情影響，恐將衝擊消費者的購買意願，因此市長黃偉哲特別拍攝宣傳影片，分享身障產品的美味、健康及營養，社會局也結合工商發展投資策進會開設線上教學課程，輔導身障機構團體架設購物車網站，並串連金流平台、建立「中秋傳愛、幸福無礙」整合型促銷網站，以及運用臉書粉絲專頁、官方網站、台南市LINE群組、寄發電子傳單和紙本傳單等多元管道大力宣傳。

社會局說，在市府團隊及身心障礙福利機構團體共同努力下，今年身障秋節禮盒的銷售金額高達1096萬5069元，超越去年的851萬5819元，銷售紀錄更是近3年最佳。因應中央推出振興五倍券，社會局還將結合全市17家身障機構團體、庇護工場等優先採購廠商，推出「真心挺你、振興我陪你」加碼優惠措施，產品可享9折優惠或贈送精美小禮。

社會局表示，「真心挺你、振興我陪你」加碼優惠措施，產品內容豐富多元，包括印刷設計、餅乾禮盒、冷凍食品、寵物肉乾、手作材料、文具和各項生活用品，非常符合市民朋友各層面生活需求，詳情請上台南市政府社會局網站「真心挺你、振興我陪你」五倍券加碼優惠，或瀏覽身障單位和產品資訊。