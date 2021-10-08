台中市北屯區某美髮工作室，5日晚間遭1名著黑衣的男子，騎乘機車經過，涉嫌手持店門口持「禁止停車」的鐵架，猛砸店門口的強化玻璃門多次，雖然未造成店內毀損，但吳姓業者報警還把影片PO上網，警方表示，案發地點附近路口沒有監視器，將循線進一步追查涉案人，全力偵辦。

警方指出，6日下午14時接獲民眾報案指稱，於10月5日20時48分，其在北屯區松竹路2段的理髮店遭人無端破壞大門玻璃，警方調閱店內監視器發現，確實有1名男子因不明原因，持店門口物品猛砸理髮店玻璃，所幸強化玻璃毫髮無傷，僅留下些許髒污。

理髮店吳姓負責人向警方表示，美髮店開業1年半，被砸店他認為完全沒頭緒，強調無與人仇怨或金錢糾紛，更不知道招誰惹誰被砸店，還好在台中開店有這種強化玻璃，應該是標配，希望警方趕緊找到砸店人，讓社區民眾住得安心。

台中市警第五分局指出，警方接獲報案受理後，持續擴大監視器範圍追出涉案人，進一步偵辦以釐清案情。警方並呼籲，民眾若有相關訴求應循正當管道及程序發聲或提出，勿以不理性之方式解決問題。