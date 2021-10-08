國慶日連續假期因疫情趨緩，預估各地可能湧現參加慶典活動或旅遊人(車)潮，警政署已通令各警察機關，應就轄內國慶晚會、國慶焰火等慶典活動相關道路、觀光景點、高速公路連絡道及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務，並密切配合道路及風景遊樂區主管機關疏導管制措施，總動員全力維持交通順暢與行車安全。

我國為響應聯合國世界衛生組織發起的「全球道路安全周」活動，訂10月為每年度的「交通安全月」，鑒於車禍事故有近六成發生於路口，警政署呼籲民眾應掌握「路口慢看停、行人停看聽」原則，駕駛人行經路口放慢速度、停讓行人通過再轉彎，行人過馬路則在安全地點停等，注意往來車輛後再通行。警政署將持續督導各警察機關強化違規取締執法及交通安全宣導事項，期望以單點發動、串連成線、擴散為面的概念，一起守護民眾交通安全。

警方表示，連假期間高速公路將實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等管制措施，呼籲用路人出發前可收聽警廣並利用高速公路1968APP，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段；另民眾亦可利用台61線西濱快速公路作為往來南北中長程旅途替代道路，避開國道壅塞。