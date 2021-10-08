臺北市大安區公所自9月10日至10月8日止開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，108年開辦後深獲好評，參加電腦一種課程，卻學到滿滿的生活知識，很多連國人都不知道的生活法律小常識，都利用這次課程用最淺顯易懂的方式讓新移民朋友了解，讓自己的權益不受損。

臺北市大安區公所自9月10日至10月8日止開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，108年開辦後深獲好評。(大安區公所提供)

今年5月因為疫情三級緊戒，課堂也都延期辦理，9月一開課，就讓新移民朋友們興奮不已，期待已久的課程終於開課，又可以好好充實自己了。課程內容除了基本電腦知識，因為疫情大家宅在家，網路詐騙事件攀升，大安區公所邀請臺北市政府法務局的消保官教導大家認識消費者權益，並針對網路詐騙和網路消費糾紛的型態進一步分析，讓自己遠離詐騙和權益不受損。

臺北市大安區公所自9月10日至10月8日止開辦的新移民生活成長營暨電腦應用班，108年開辦後深獲好評。(大安區公所提供)

另外，疫情除了打亂大家的生活腳步與習慣，更出現更多社會問題，疫情期間家暴案增加，大安區公所也邀請臺北市政府警察局婦幼警察隊針對人身安全與拒絕暴力進行宣導，讓新移民朋友們學會尊重自己的身體自主及保護人身安全。

生活法律知識、防災、人身安全、消費爭議、就業及考照輔導等與電腦課程結合，課程內容與生活息息相關。

來自香港的溫小姐說：｢一個月的課程，我不只學到很多基礎法律知識，對網路購物的消費權益法規更加了解，也對電腦文書實地操作更加熟練了。」

林明寬區長表示，連續三年藉由生活成長營及電腦結合課程的開辦，佳評如潮，就是要希望新移民朋友學習電腦技能之餘，也能提升新移民生活適應能力，提供就業考照輔導，對於新移民不論生活還是求職上都大大加分，最重要的是，了解自身權益之外，保障安全更是第一！