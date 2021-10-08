明道大學董事長李超群等人，今天站出來駁斥有心人士的爆料都是抹黑，強調已經提出告訴並將求償。(林欣儀攝)

位於彰化縣的私立明道大學，今年3月至今連續3度遭不明人士爆料，指學校發不出薪水、違法經營且副校長賣假學歷，校方今天站出來怒斥爆料內容顛倒是非、穿鑿附會且錯置時空，嚴重危害校譽，且影響校系招生，強調已針對爆料者及媒體提出誹謗、妨害名譽等告訴，並附帶民事求償。

明道大學董事長、康林國際集團總裁李超群表示，他身為明道中學校友、過去曾受明道創辦人汪廣平照顧，且自己的事業體跨足人力資源、生技、房地產等領域，穩定發展，在因緣際會下決定站出來接手明道大學，盼帶領學校轉型，近年來卻每在招生重要階段就有人刻意放話，嚴重危害學校經營。

明道大學祕書長詹國華說，今年3月31日考生選填志願期間，有人刻意對媒體爆料指「學校恐發不出薪水，4月缺口8000萬…教職員組自救會」；6月間教育部來校考核時，該人士再度爆料指「學校違法經營」；而到本月6日，學校第3度遭爆料指「副校長賣假學歷」，這些行徑是顛倒時空、穿鑿附會，企圖影響學校招生與經營。

明道大學校長郭秋勳則強調，學校近年來多次遭到抹黑，光是今年就3次，已嚴重影響招生。他舉餐旅系滿招40名為例，往年招生可達9成多，今年招生僅剩下3成、只招到12人；中文系更慘，往年招生可達9成以上、約30名學生，今年卻只招到3名學生。學校更因此被教育部列為專輔對象，受到不能朝國際生、不能辦獨招、不能辦遠距教學及扣下年度招生名額與補助款等限制。

李超群說，為了保障學生求學的權益，即便只招收到3名學生，該系課程一樣開辦；他從2019年接手學校經營至今，已因此類狀況先後共投入1億8000萬元捐資，而為了保護教職員與學生，不得不提出法律程序，目前已對爆料人士及媒體共3人提出背信、洩密、妨害名譽及誹謗等告訴，也將附帶民事求償。