高雄左營眷村注入文化新「原」味 正式揭牌！高市原民會8日於左營區建業新村舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，將眷村閒置館舍打造成北高雄原住民新據點，主委阿布斯表示，希望讓復古的眷村，多一處原住民族文化聚會所，歡迎民眾踴躍參訪，認識原民文化、體驗原味。

高雄市「TAKAO原創基地」座落於左營區建業新村，前身為海軍眷舍，承載日治時期軍事基地發展及文化建築，但也因多數住戶遷離，久無居住致眷舍逐漸毀壞，時任文化局長之現任副市長史哲，提出以「住」為核心的眷村保存政策，「TAKAO原創基地」是市府文化局向軍方代管修繕後，交由原民會重新整理並注入原住民文化元素，展現眷舍獨特風格，創造眷村以住代護新「原」味風貌。

高市原民會8日於左營區建業新村舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，將眷村閒置館舍打造成北高雄原住民新據點。（高雄市原民會提供／林雅惠高雄傳真）

今日舉行揭牌儀式及「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，展期自10月8日至12月31日止，記載著1960年代台灣原住民族與漢族文化融合的經過，也紀錄著部落女孩與外省士官偕手踏入婚姻及適應不同文化的過程。

高市原民會主委阿布斯表示，TAKAO原創基地同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，將眷村閒置館舍打造成北高雄原住民新據點，首先讓語推老師進駐，規劃族語課程、主題故事展及文創產業論壇等，同時也開放提供原住民社團交流活動空間。

揭牌儀式中的一大亮點，高雄市政府行政暨國際處處長項賓和，以前屋主的身分受邀來到活動現場，分享過去眷村生活的點滴，更希望透過市府的政策及多元文化的挹注，讓眷村文化得以傳承下去。