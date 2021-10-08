「振興五倍 好禮加倍」 普利司通推出輕鬆換胎優惠 15:512021/10/08 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普利司通推出輕鬆換胎優惠。（陳大任攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情趨緩，國內旅遊潮紛紛回籠，加上振興五倍券開始發放，台灣普利司通自即日起至31日推出「振興五倍 好禮加倍」活動，活動期間持紙本振興券至全台普利司通輪胎館購買4條16吋以上普利司通轎車胎/休旅車胎，並至活動網站登錄，經審核通過之後可得500或800元全家電子禮券。 Yahoo奇摩電商祭「振興五倍券專區」推多元優惠 台數科搶進五倍券 裝寬頻「5千變1萬」 #普利司通 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油Pay挺振興 抽獎活動今日開跑 04:102021/10/08 地方新聞 LINE祭「振興熱起來」企劃 攜手金門、高雄、桃園推熱點振興優惠 10:012021/10/08 生活 凱基銀 數位普惠金融小白 04:102021/10/08 產業特刊 疫情趨緩欠債聚賭 中山警破天九牌賭場逮11人 14:482021/10/08 社會 搭五倍券商機 台灣高鐵超殺優惠開賣 13:142021/10/08 生活 線上學習需求大增！PPA攜10間出版社 開闢線上新戰場 14:072021/10/08 財經 新北市議員媒合企業捐抑菌機 近百間幼兒園受惠 11:312021/10/08 生活 主計長說 蚵仔麵線一碗20元… 04:102021/10/08 財經要聞 振興券發放、疫情趨緩 無薪假實施人數減少逾萬人 11:522021/10/08 生活 高鐵推出4項五倍券優惠 紙本券搭車滿千送5折車票 12:072021/10/08 生活 外交部與貿協 推線上友邦美食市集 04:102021/10/08 產業特刊 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 「圓規」颱風生成 國慶假期攪局 下周威脅最大 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 BNT第1劑、AZ第2劑加開 3對象可預約接種 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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