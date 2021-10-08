隨著疫情趨緩，國內旅遊潮紛紛回籠，加上振興五倍券開始發放，台灣普利司通自即日起至31日推出「振興五倍 好禮加倍」活動，活動期間持紙本振興券至全台普利司通輪胎館購買4條16吋以上普利司通轎車胎/休旅車胎，並至活動網站登錄，經審核通過之後可得500或800元全家電子禮券。